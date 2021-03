Them : la nouvelle série d’horreur sur fond de racisme de Prime Video

Comme de nombreux autres projets de Black horror avant elle - on pense à Get Out, Lovecraft Country, Bad Hair, Antebellum et Candyman - la nouvelle série d'Amazon va mettre en lumière la nature monstrueuse du racisme anti-noir en le mettant en parallèle avec d'autres phénomènes paranormaux et flippants. Them est le sombre projet de l'écrivain et producteur Little Marvin, et son casting est composé d'une foule de nouveaux visages. Les nouveaux venus Ashley Thomas et Deborah Ayorinde interprètent Henry et Lucky Emory, tandis que Shahadi Wright Joseph (Us de Jordan Peele) incarne leur fille aux côtés de l'actrice enfant Melody Hurd. Marvin occupera également le poste de producteur exécutif, aux côtés de Lena Waithe (Twenties, Queen & Slim), Miri Yoon et Roy Lee de Vertigo Entertainment, David Matthews et Don Kurt.