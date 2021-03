En défilant sur Instagram, nous acceptons le fait que de nombreux influenceur·euses retouchent leurs photos et nous présentent une version polie et idéalisée de leur vie. Une imperfection, une vilaine prise de courant ou même le cintrage d'une taille sont autant de choses auxquelles nous nous sommes habitué·es. Alors comment - et je ne le dirai jamais assez - comment les miroirs sans taches sont-ils devenus le plus grand scandale touchant les influenceur·euses depuis des années ?