Netflix : 5 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Cette semaine, on découvre Ginny & Georgia. Cette comédie dramatique raconte l'histoire de Ginny (Antonia Gentry) et Georgia Miller (Brianne Howey), un duo mère-fille et les nouvelles habitantes d'une ville de Nouvelle-Angleterre tout ce qu'il y a de plus tranquille. Les triangles amoureux, les secrets et les crimes s'accumulent rapidement autour des Miller alors qu'ils prennent leurs marques dans leur nouveau quartier. Préparez-vous à regarder cette série qui vous est recommandée tout le week-end, à partir du vendredi 26 février.