Les raisons d’être optimiste quant à l’action climatique en 2021

En 2020, le monde s'est concentré sur la pandémie, mais l'économie mondiale a continué à se décarboniser. En décembre 2020, 110 pays s'étaient engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 , la Chine d'ici 2060 et la Nouvelle-Zélande d'ici 2025 ! Cela signifie que 50 % du PIB mondial et environ 50 % des émissions mondiales de CO2 sont couverts par un engagement net zéro. La " Green Industrial Revolution " (révolution industrielle verte) du Royaume-Uni vise à décarboniser d'ici 2050 et à enclencher une relance verte. Post-Trump, les États-Unis changent de direction, car Joe Biden promet de réintégrer l'Accord de Paris et propose une " Clean Energy Revolution " (révolution de l'énergie propre) avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables et les infrastructures plus écologiques. Le " pacte vert pour l'Europe " est un ensemble de politiques audacieuses garantissant "une croissance économique dissociée de l’utilisation des ressources" ainsi que la garantie "que personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté". Ces nouveaux pactes et révolutions vertes sont de plus en plus considérés comme la seule solution pour faire face aux crises du climat, du corona et du crédit à une échelle et une rapidité que la science et la justice requièrent.