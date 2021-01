Le 8 janvier, la Vénus matérialiste entre en Capricorne prudent. Avec l'énergie de ce transit, nous avons tout intérêt à faire de petits ajustements malins à notre budget. En ce qui concerne l'influence de Vénus sur nos amours, nous pourrions remarquer que nous sommes attiré·e·s par les personnes qui nous inspirent à poursuivre nos rêves et nos objectifs, et nous voudrons leur rendre la pareille.

Nous aurons l'occasion de fixer des intentions fortes le 13 janvier, lorsque la Lune, qui gouverne les émotions, commencera un nouveau cycle en Capricorne déterminé vers minuit. Cet événement forme une conjonction avec le puissant Pluton, ce qui nous incite à faire preuve de prudence quant à l'endroit où nous redirigerons notre énergie et nos efforts. Nous nous sentons plus intentionnels quant au type de changement que nous voulons apporter dans le monde à partir du 14 janvier, lorsque les stations révolutionnaires d'Uranus se dirigeront en Taureau fiable. Nous devrons être prêt·e·s à libérer toutes les émotions qui ont surgi depuis que la planète du chaos est revenue sur ses pas le 15 août. Nous évaluons notre capacité à aller de l'avant, et nous sommes prêt·e·s à faire un grand pas vers un avenir meilleur. À partir du 19 janvier, lorsque le Soleil, qui gouverne l'ego, illuminera le Verseau analytique, il sera aisé de nous orienter vers des modes de pensée non conventionnels. Nous sommes encouragé·e·s à poursuivre notre quête de liberté et à exprimer notre individualité durant ce transit.