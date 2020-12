Allons donc droit au but. Bien que Netflix ait lancé 13 nouveaux programmes depuis la semaine dernière, nous vous en présentons trois qui rencontrent pas mal de succès. Vendredi 18 décembre, la plateforme de streaming a présenté Le Blues de Ma Rainey, un film pour lequel on parle déjà d'Oscars pour sa vedette Viola Davis et le regretté Chadwick Boseman. Le Blues de Ma Rainey est le dernier rôle dans le film que Boseman a joué. Mais Netflix nous a aussi présenté Tiny Pretty Things, une histoire mystérieuse d'adolescents, et Sur la piste de l'éventreur du Yorkshire (The Ripper), la dernière véritable et macabre docusérie criminelle.