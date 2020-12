Que nous réserve l’éclipse de la pleine lune du castor qui a lieu ce soir

La saison des éclipses est de retour, et la toute première de l'hiver aura lieu en Gémeaux le 30 novembre 2020, en plein pendant la pleine lune du castor. Selon l'Almanach des fermiers, la première pleine lune de novembre est appelée la pleine lune du castor, car elle se produit à la période de l'année où les castors commencent à se réfugier dans leurs barrages. Ce signal lumineux indique le changement de saison et le début des préparatifs hivernaux. Et, avec une éclipse lunaire pénombrale en plus, on peut s'attendre à encore plus de changements que de coutume.