Megan Is Missing raconte l'histoire de deux copines de 14 ans, Megan Stewart (Rachel Quinn) et Amy Herman (Perkins). Megan disparaît après avoir rencontré un garçon en ligne, et Amy se lance à sa recherche. Réalisé par Michael Goi, le film n'est pas vraiment une histoire vraie, mais on dit qu'il est basé sur des faits réels d'enlèvement d'enfants, dont ceux de Miranda Gaddis et Ashley Pond en 2002.