Votre horoscope du mois de novembre est là !

La Lune est pleine en Gémeaux perceptif le 30 novembre et commence une éclipse lunaire partielle à 10h29 (heure CET). Comme toutes les pleines lunes, c'est le moment idéal pour réfléchir à nos vies, à nos objectifs et à nos habitudes. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour nous ? Que pouvons-nous changer ? Si nous utilisons ce temps à bon escient, nous pourrons aborder le mois de décembre plus fort·es que jamais.