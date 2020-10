La saison du Scorpion fait appel à votre côté magique

Le scorpion est le signe du zodiaque le plus profond et le plus intense. Mais la saison 2020 du Scorpion est en fait un peu plus douce que d'habitude, selon Narayana Montúfar , astrologue senior pour Astrology.com . "Une fois que le Soleil aura quitté la Balance, il sera enfin libéré des carrés stressants des planètes du Capricorne", explique-t-elle. Ainsi, alors que la saison du Scorpion est généralement une période sombre et mystérieuse, grâce à la rétrogradation de Mars, l'énergie de cette année semble un peu différente, voire légère.