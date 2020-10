La véritable histoire derrière Rebecca est plus dramatique que le film Netflix

Ce n'est pas un hasard si la protagoniste du roman à succès de Daphne Du Maurier de 1938, Rebecca, n'est connue que comme la deuxième Mme de Winter, dont le prénom n'a jamais été donné. Elle n'est pas le personnage principal de sa propre vie, et encore moins du livre dont elle fait le récit. À la place, la deuxième Mme de Winter est reléguée à la périphérie, vivant dans l'ombre d'un fantôme. Rebecca, la première femme énigmatique et mystérieuse de son mari, est au centre de ses pensées, de ses rêves, et dans les pièces majestueuses et les coins les plus sombres de Manderley, le manoir de Cornouailles que Rebecca appelait sa maison avant sa mort prématurée. Rebecca - qui a donné lieu au fil des ans à de multiples adaptations cinématographiques, dont un film oscarisé d'Alfred Hitchcock en 1940 et la dernière version de Netflix réalisée par Ben Wheatley - est l'histoire ultime du syndrome de l'imposteur . Il s'agit d'un roman sur une femme qui rêve d'une certaine vie, puis qui se sent complètement dépassée une fois qu'elle l'a eue. C'est peut-être la raison pour laquelle le livre n'a jamais été retiré du marché au cours des 82 années qui se sont écoulées depuis sa première publication : il parle de la fascination jalouse et intime qui peut exister entre les femmes, et de l'insécurité empoisonnée qui en découle. En d'autres termes, il semble réel comme seules des émotions très brutes et secrètes peuvent l'être.