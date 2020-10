Votre horoscope du mois d’octobre est là !

Préparez-vous pour la vague d'émotions qui s'apprête à déferler sur le mois d'octobre. Un mois qui s'annonce fort en énergies fluctuantes. Le 1er octobre à 23h05 (CET), la Lune sera pleine en Bélier énergétique. Cette Lune des moissons s'apprête à faire remonter des préoccupations cachées et nous permettre de réaliser qu'il est temps de se débarrasser du superflu. Lors de l'opposition Lune/Balance, il nous est demandé de faire le point sur nos relations et ce qu'elles nous apportent. Il est peut-être temps de revoir nos priorités. Les petites mais puissantes stations de Pluton sont directes en Capricorne le 4 octobre. Lors de ce mouvement rétrograde, l'occasion nous est donnée de réfléchir aux systèmes de pouvoir actuels. Alors que Pluton devient directe, nous avons l'occasion d'apporter de réels changements allant dans le sens de nos nouveaux objectifs. Quand tout semble prendre des proportions démesurées, il est conseillé de ralentir le flux de nos pensées et de préserver notre énergie alors que les stations de Mercure rétrograderont en Scorpion analytique le 13 octobre. Ce transit peut nous servir à approfondir nos objectifs et à prendre le temps de comprendre nos pensées et nos désirs intérieurs. Nous pourrions avoir l'impression que certaines personnes sont difficiles à cerner, mais cela est un excellent moyen de créer des limites plus saines.