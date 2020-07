8 détails qui font de Margot Robbie une icône de la beauté estivale

Avec ses transformations spectaculaires pour ses rôles dans Suicide Squad et I, Tonya, Margot Robbie s'est largement imposé comme le caméléon beauté ultime d'Hollywood. Hors écran, toutefois, l'actrice australienne mise sur des coiffures et des maquillages plus subtils - qu'il s'agisse d'une manucure bordeaux mate, ou d'un trait d'eye-liner blanc ultra-lumineux. Le résultat : des looks qui donnent l'impression d'un soir de juillet sur une véranda, un verre de rosé bien frais à la main. En d'autres termes, la perfection du chic estival.