Les deux femmes partagent également un don pour styliser sans effort leurs looks respectifs. Dans de nombreux épisodes de Sex and the City, on voit Carrie attraper une robe à bretelles dans son placard de la taille d'un vestibule, enfiler un manteau de fourrure et courir appeler un taxi perchée sur ses fidèles Manolo. Elle ne s'inquiète jamais de ce que les gens pourraient penser d'elle, par exemple, lorsqu’elle porte un top à bretelles fines combiné à un tutu taille haute en plein centre de Manhattan. Sur n'importe qui d'autre, ce look aurait l'air "too much". Sur Carrie, "c'est Vogue". Même chose pour Astrid. "C'est un peu comme si elle avait ce talent de dénicher n'importe quoi et de le transformer en quelque chose de cool", dit Parkinson. "En se préparant, elle trouve un haut au hasard, enfile une paire de cuissardes, et se dit : "Parfait, et sort prête à conquérir le monde."