La Petite Sirène voudrait nous faire croire que le fond de l'océan est un lieu de fête permanent, où les crabes chantent et les poissons jouent de la clarinette. Malheureusement, la nature n'est pas toujours aussi douce et accueillante dans la vraie vie. Si vous avez du mal à nous croire, le film 47 Meters Down, sorti l'automne dernier, finira de faire voler en éclats vos illusions d'enfance sur les requins végétariens et les crabes musiciens.