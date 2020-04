Ashley Graham confie pourquoi elle se maquille même durant le confinement

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, Graham reconnaît que la situation économique de chacun diffère grandement, mais elle fait de son mieux pour garder espoir. "C'est un moment idéal pour renouer avec les gens au quotidien et prendre régulièrement des nouvelles de mes proches", dit-elle. Avant de poursuivre : "Mes affirmations, un peu différentes de ce que je pratique habituellement, m'aident également beaucoup. En ce moment, mon objectif est de me rappeler qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut agir, et que nous allons traverser cette épreuve ensemble. Si vous le pouvez, restez chez vous, s'il vous plaît. Chacun a des circonstances différentes, et il y a des gens qui n'ont pas le privilège de pouvoir rester à la maison. Nous sommes très reconnaissants envers ces personnes, et nous devons également faire notre possible pour rester en bonne santé et en sécurité".