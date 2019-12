Connu en France pour sa collaboration avec les bougies Dyptique, l'éditeur (RED) a choisi Stella Luna pour créer une paire de baskets capable de sauver des milliers de vies en Afrique sub-saharienne.C'est ce qui s'appelle mettre un coup de pied dans la fourmilière : Stella Luna et (RED) ont annoncé la sortie d'une paire de sneakers pour la fin de l'année, dont les profits seront entièrement reversés à la bonne cause.Depuis 2006, (RED) s'engage à soutenir les populations sub-saharienne atteintes du sida, notamment les femmes et les 400 enfants qui naissent chaque jour avec le virus. Un chiffre affligeant quand on sait qu'il existe aujourd'hui "des moyens très efficaces d'empêcher la transmission mère-enfant, et qui ne coûtent pas plus de 20 centimes d'euros par jour." Ensemble, (RED) et Stella Luna font donc campagne pour permettre à des milliers d'enfants du Kenya, d'Afrique du Sud et de Tanzanie de naître sains, mais aussi de faire baisser les taux de séropositivités dans ces régions endémiques. Car comme le dit le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme , il faut bien plus que des médicaments pour venir en aide aux populations.