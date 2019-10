Je vous pose la question, parce que le meilleur moment de ma journée, c'est quand je m'allonge sur le canapé et feuillète les pages du dernier Elle Décoration, touche du doigt ses objets que je ne peux pas m'offrir et me renseigne sur du parquet largement au-dessus de mon budget. Et au lieu de me déprimer, ça me fait du bien. Un peu comme de regarder le profil d'un ex ex ex copain dont on est toujours amoureuse 10 ans après s'être séparé, et qu'on se surprend à rêver de faire des gamins avec.