Salad Cakes Are The Latest Hybrid Food Trend

今週からベジデコサラダカフェランチにハートフルグリーンが登場します‼️ スーパーフードのスピルリナとバジルの豆富クリームの爽やかなベジデコサラダです <本日のベジデコサラダ> ハートフルバイオレット ハートフルグリーン シトラスピンク スプリングイエロー From this week Heartful Green will be on lunch for the vegetable salad cafe! ️ It is a refreshing vegetable decorator of superfood spirulina and basil beanfu cream Today's vegetable decorator Heartful violet Heartful green Citrus pink Spring yellow #ベジデコサラダ #ベジデコサラダカフェ #本日のサラダ #サラダ #ベジデコ #カラフル #野菜の色 #グルテンフリー #低糖質 #名古屋 #カフェ #ベジタブル #野菜 #グリーン #vegedecosalad #vegetables #vegetablesalad #vegecolor #glutenfree #lowcarb #japan #japanesefood #salad #healthylife #instafood #green #spirulina

A post shared by Vegedecosalad (@vegedecosalad) on Feb 20, 2017 at 7:46pm PST