Zürich mag die größte Stadt der Schweiz sein, ist jedoch klein genug, um sie an einem Wochenende gut kennenzulernen – und das ist nur einer der Gründe, warum die Bilderbuchstadt am Zürisee an oberster Stelle deiner Must-See-Liste stehen sollte. In Zürich kommen alle Sinne auf ihre Kosten. Von Augen- bis Gaumenschmaus, ebenso wie Aktivitäten, die den Körper fordern und den Kopf fördern – für jede*n ist etwas dabei. Noch dazu kommen die kurzen Wege und die verhältnismäßig gar nicht mal so teuren öffentlichen Transportmittel.