So viel Sex haben Leute in deinem Alter durchschnittlich

Gleichzeitig ist es natürlich wichtig sich vor Augen zu halten, dass die Studie keinen Richtwert darstellt. In einer anderen Studie beispielsweise, die bereits Anfang des Jahres erschien, stellte sich heraus, dass viele Frauen den Höhepunkt ihrer sexuellen Aktivität erst mit 36 Jahren erreichen . Auch 2016 fand eine weitere Studie heraus, dass sich Frauen mit Mitte 30 besonders sexy fühlten , was mit einer gefestigten Persönlichkeit und einem gesteigerten Selbstbewusstsein in Zusammenhang gebracht wurde – und potenziell auch zu besserem Sex führen könne. Es ist also durchaus möglich, dass wir, je älter wir werden, weniger Sex haben, dafür aber besseren. Wie sagt man so schön: Qualität statt Quantität.