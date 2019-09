Weltflüchtlingstag: Diese Zahlen rütteln auf

„Eine Petition zu unterschreiben und klar Position zu beziehen, ist das Mindeste, was jeder von uns für Flüchtlinge tun kann“, schreibt eine Unterstützerin der #WithRefugees-Petition bei Change.org . Eine weitere Unterzeichnerin kommentiert: „Jeder Geflüchtete ist ein menschliches Wesen mit einer individuellen Geschichte!“ Am 19. September wird die Petition mit allen Unterschriften vor dem Weltgipfel zu Geflüchteten und Migranten der UN-Zentrale in New York vorgelegt. #WithRefugees steht für Zusammenhalt und ruft dazu auf, die Situation nicht einfach nur zu verfolgen, sondern laut zu werden. Die aktuellen Zahlen machen deutlich: Unterstützung zeigen war noch nie so wichtig jetzt.