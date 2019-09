Wegen dieses Videos der Bahn steigen Fremdenfeinde jetzt aufs Auto um

Der Inhalt ist überraschend politisch: Ein junger deutscher Mann sitzt in der Bahn einer muslimischen Frau mit Kopftuch gegenüber und gibt sich seinen Vorurteilen hin. "Will das ihre Familie?", fragt er sich mit Blick auf die Kopfbedeckung. "Und was liest sie da? Wahrscheinlich den Koran! Was sonst!"