Was der Melone an Vitaminen fehlt, fügen wir dem Drink ganz einfach selbst hinzu. Frisch gepresste Limette sorgt für ausreichend Vitamin C – das stärkt das Immunsystem und kurbelt den Stoffwechsel ordentlich an.



Zur zusätzlichen Erfrischung mixe ich noch milde Pfefferminze hinzu, im Sommer kann es schließlich nie erfrischend genug sein. Minze ist ein sehr dankbares Kraut - pflegeleicht (es gedeiht sogar fröhlich auf meinem Balkon!) und für Magen und Darm wohltuend. Daher ist die Minze eine gern gesehene Zutat in verschiedene Salaten oder Smoothies von mir. Es lohnt sich ein kleines Töpfchen aus dem Supermarkt mitzunehmen. In einen hübschen Topf auf dem Fensterbrett oder auf dem Balkon zum Kräuterbeet gepflanzt – beide Varianten machen was her.



Um dem Sommerdrink den letzten Schliff zu geben, kommt noch Frischkäse dazu. Der lässt ihn schön mild und besonders kräftig schmecken.

Wer mag, kann den Drink auch noch mit einem Schuss Wodka verfeinern. So bekommt man einen superleckeren Summer Longdrink hin!



Zutaten für ca. 3 Drinks:

240 g Wassermelone

30 g Frischkäse

10 große Blätter milde Minze

Saft von 2 Limetten (55 ml Limettensaft)

Eiswürfel



Alle Zutaten bis auf die Eiswürfeln im Mixer mixen, Eiswürfel ins Glas und den frischen Drink auf die Eiswürfel gießen. Frisch gemixt ist er am besten.