Das Interesse an digitalen Währungen ist in den letzten Jahren explodiert und Branchenkenner*innen raten insbesondere Frauen und Menschen mit allen ethnischen Hintergründen , einzusteigen. Diesem Ratschlag liegt die Befürchtung zugrunde, dass diese beiden Gruppen, die in der weiß und männlich geprägten Finanzwelt eh schon unterrepräsentiert sind, sonst den Anschluss an ein wachsendes Wirtschaftsfeld verlieren. Schätzungen zufolge besitzen nur 3-7 Prozent der Frauen irgendeine Art von Kryptowährung.