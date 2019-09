Vivienne Westwood ist bekannt dafür, eine ziemlich straffe Agenda zu fahren, wenn es um das Thema Umweltschutz, Finanzsysteme, Energiewende und Mode geht. Sie trifft sich regelmäßig mit Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London, betreibt die Seite Climate Revolution und nutzt ihre Entwürfe als Leinwand für ihre Botschaften. „Don't get killed”, heißt es da, oder auch einfach mal „Motherfucker”.