Ich will mit dir rumhängen.



Das will ich wirklich, versprochen. Wenn ich vorschlage, dass wir Essen gehen oder einen Tee oder Kaffee trinken oder eine Brezel essen oder was auch immer sie an dem Restaurantbuffet, das dir gefällt, anbieten, dann mache ich keine Scherze. Ich glaube nicht an falsche Pläne, und ich versuche nicht, dein Freund zu sein, wenn mir genau das Gegenteil lieber wäre. Ich liebe es, herumzuhängen, und ich habe gerne Dates mit Freunden. Zu sehr, anscheinend, denn hier sind wir.



Burnout ist mir kein Fremdwort. Letztes Jahr bin ich gegen eine Wand gefahren, habe zu viel auf einmal gemacht, bevor ich gemerkt habe, dass meine Panikattacken von meinem andauernden Drang herrühren, exzessiv zu leben. Ich habe keine Grenzen gesetzt, habe gearbeitet bis ich erschöpft und überängstlich war, und zusätzlich zu meinem Arbeitsleben habe ich mein Sozialleben florieren lassen. Ich habe mir gesagt, dass ich das alles schaffe.



Was natürlich nicht ungewöhnlich ist. Autorin Devon Maloney hat richtigerweise festgestellt, dass die Generation Y die bisher gestressteste ist, und dass wir „von besessenen Frühteenagern zu ehrgeizigen, weiterentwickelten Erwachsenen geworden sind“. Es stimmt – die letzten Monate über haben sich meine Unterhaltungen mit Freunden durch unser gemeinsames Gefühl ausgezeichnet, zeitlich gebunden und erschöpft zu sein, insbesondere da wir versuchen, unsere Wochen im Tetrisformat zu Collagen der Produktivität und Instragram-würdigen Momente zusammenzusetzen.



Wir müssen Abendessen zu Abend- oder Nachtabenteuern ausbauen, Terrassen und Parkanlagen ausnutzen, und so viele Veranstaltungen wie nur irgend möglich in die verfügbaren Stunden quetschen. Und eine Absage ist keine Option. Nicht, wenn man ein guter Freund sein will oder ein erfülltes Leben leben will oder – und ich hasse mich schon dafür, das auch nur zu tippen – wenn man „alles haben“ will.



Was natürlich ein Mythos ist, das weiß ich. „Alles“ zu tun oder zu sein ist subjektiv und unrealistisch und die Kreation einer Gesellschaft, die im Vergleich aufblüht. Das ist, woran ich versucht habe mich zu erinnern, als ich die freien Stellen im Kalender gesehen und Angst bekommen habe, als ich gedacht habe, ich würde nicht genug tun, nicht genug sein. Also habe ich mein Bauchgefühl, Pläne zu vermeiden, verdrängt und stattdessen meinen Kalender noch mehr gefüllt. Ich habe ein Sozialleben aufgebaut, das vollkommen darauf aufbaut, meinen selbstgemachten Ansprüchen gerecht zu werden, und dementsprechend diese Frühlings- und Sommer-inspirierte Angst, etwas zu verpassen, zu vermeiden.



Und ich bin sicher, dass wir uns alle vorstellen können, wie gut das gelaufen ist.