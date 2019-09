Natürlich kann „Manifesto“ polarisieren: Blanchetts spezielles Schauspiel kann für manche auch irgendwie anstrengend wirken. Die Momente der Überschneidung der Filme können zwischen positivem Raumgeben bahnbrechender Ideen und dem aggressiv anmutendem Verkünden vermeintlicher Wahrheiten variieren.Diese übrigens, und das zieht sich durch (fast) alle der Manifeste, wurden einst von Männern der Kunst gedacht und dann mal eben als allgemeingültiger Anspruch für Alle formuliert. So wirkt es schon als Kommentar, dass Rosefeldt diese maskulin dominierten Worte alle von einer Frau darstellen lässt, in einer Zeit, in welcher die Fläche auf dem internationalen Kunstmarkt zwischen Männern, anderen Geschlechtern und Gendern noch immer äußerst unausgeglichen verteilt ist.„Manifesto“ ist eine Arbeit, die in ihrem Ausmaß eine ganze Ausstellung alleine stemmen kann und in ihrer äußerst professionellen Ausführung sowie der mutigen Inszenierung durch die Kurator*innen Anna-Catharina Gebbers und Udo Kittelmann einen oder gleich mehrere Besuche wert ist. Also, bloß nicht entgehen lassen und unbedingt noch vorbeischauen! Manifesto “ von Julian Rosefeldt, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart Berlin, Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin.