Warum gibt es in Deutschland noch immer rassistische Straßennamen?

Doch bei wem liegt die Verantwortung, etwas zu verändern? „Aktuell ist es zum Beispiel in Berlin so, dass die einzelnen Bezirke für die Straßen zuständig sind. Deswegen fordern wir ein gesamtstädtisches Konzept. Denn dieses Abkämpfen mit den einzelnen Bezirken ist mühsam und scheitert maßgeblich an den Anwohnern. Wir brauchen etwas, was von einer Stadt selbst organisiert wird. Denn hier geht es letztendlich auch um das Ansehen einer Stadt, die sich auf bestimmte Akteure bezieht. Der Stadt selbst sollte es wichtig sein, sich umzupositionieren und deutlich zu machen, dass man sich von der Geschichte nicht distanziert, sondern verantwortlich zeigt“, sagt Della. „Nach der Wende zur deutschen Wiedervereinigung wurden ja auch Straßen umbenannt, weil man gesagt hat, dass man sich aufbestimmte Akteure nicht mehr beziehen will. Die will man nicht ehren. Und so muss es auch bei der Kolonialgeschichte sein.“