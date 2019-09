Drei Frauen also, deren Schaffen mit Sicherheit nicht primär in der Mode angesiedelt ist, auch wenn vor allem Gloria Steinem für ihre Stilsicherheit gefeiert wird. Es geht eben manchmal um mehr und es ist wichtig, dass solche Leistungen von Organisationen wie dem Council of Fashion Designers of America anerkannt werden und somit mehr Gehör finden. Der Board of Director's Tribute zeigt in diesem Jahr auch, dass es kaum mehr Bereiche in unserer Gesellschaft gibt, die sich dem Einfluss der Politik entziehen können. Ungerechtigkeit und falsche Entscheidungen dürfen nicht unkommentiert bleiben und jede Bühne, die sich bietet, sollte genutzt werden.