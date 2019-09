Der Fall Vreni Frost – Müssen wir bald jedes Bild auf Instagram kennzeichnen?

Öffentlich. Ich habe einen Blogpost geschrieben, in dem ich erkläre, warum diese Abmahnung absurd ist. Daraufhin habe ich so viele Zuschriften von Kollegen bekommen, die sich teilweise seit Monaten schon in Verfahren gegen den VSW befinden und bereits mehrere tausend Euro los sind. Ich werde weiterhin öffentlich für mein Recht einstehen und für das meiner Kollegen. So ein Verfahren wünsche ich niemandem. Gemeinsam mit meinem Anwalt habe ich dem Verband erklärt, dass es sich bei dem Taggen von Brands um eine redaktionelle Serviceleistung handelt und dass ich die Unterlassungserklärung nicht unterschreiben werde. Das Prinzip von Social Media liegt für mich darin, sich zu vernetzen. Deswegen bin ich doch auf Instagram: weil ich inspiriert werden will. Ich will immer neue Netze spannen und über immer neue Ankerpunkte einfach coole Produkte und Menschen finden. Das sieht der VSW jedoch anders und deshalb trudelte wenige Wochen später eine Terminladung zur mündlichen Verhandlung ein.