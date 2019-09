Bevor es Smartphones und VR-Headsets gab, sorgte Nintendo für die Lieblings-Prokrastinationstools überhaupt. Die erste Konsole hieß schlicht NES, revolutionierte Mitte der 80er die Gaming-Industrie und ist die Heimat von Klassikern wie Super Mario Bros.Jetzt bringt Vans mit seiner Nintendo-Kollektion das Retro-Konsolen-Gefühl in unsere Schuhregale und Kleiderschränke. Die klassischen Slip-Ons, Old Skool- und Sk8-Hi-Styles kommen mit Mario- und Princess-Peach-Prints in der 8-Bit-Version. Duck Hunt, The Legend of Zelda und Donkey Kong dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wer dezenter durchblicken lassen will, dass er im Zweifelsfall bei Mario Kart auf der Konsole immer noch abräumen kann, sollte einen zweiten Blick auf die weiße Variante mit den goldenen Bricks werfen.Neben den Prints ist die Kollektion mit vielen Details versehen, die zeigen, dass Vans ganz genau weiß, wie man Kindern der 90er Herzchen in die Augen zaubert. Die Schuhsohlen kommen mit Game-Over-Schriftzug, auf den passenden T-Shirts und Caps wurde sogar dem Vans-Logo der Retro-Videospiel-Look verpasst. Dazu gibt es eine ganze Reihe Taschen, Rucksäcke und Accessoires mit Prints aus dem Nintendo-Debüt-Universum.Die Styles sind seit dem 3. Juni in Frauen-, Männer- und Kindergrößen zu haben, mehr gibt es auf der Vans-Website