Die meisten Hopper-Nutzer*innen sind Millennials und diese wollen vor allem wissen, wann und wie man am günstigsten nach Bora Bora gelangt. Ja, genau, auf die Trauminsel mit den privaten Hütten, die aus dem traumhaft türkisfarbenen Wasser herausragen. Die Insel im Südpazifik, auf der Kim Kardashian einst höchstdramatisch ihren Diamantohrring verlor, erreicht man von Deutschland aus in etwa 30 Stunden. Trotz der Entfernung stieg Bora Boras Popularität in diesem noch recht jungen Jahr bereits um ganze 24 Prozent an. Der Rest der Top 10 Liste ist ebenfalls erst nach einer ähnlich langen Zeit in diversen Flugzeugen zu erreichen: Sint Maarten, Aspen (Colorado), Denpasar (Bali), Indonesien, Hawaii, Dublin, St. Lucia, Tokio, Palm Springs (Kalifornien) und Anchorage (Alaska).