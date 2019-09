Tatsächlich wird Urea in vielen feuchtigkeitsspendenden und peelenden Hautprodukten verwendet – es ist jedoch vor allem gut, um Hornhaut loszuwerden. „Urea ist ein Keratolytikum, was bedeutet, dass es Keratin in der äußeren Hautschicht, der hornigen Oberhaut, auflöst“, erklärt Dr. Schultz. „Urea befeuchtet außerdem, weil es Wasser bindet“. Tatsächlich ist es also ein toller Inhaltsstoff für die Hautpflege, weil es beides macht – es peelt die trockene Haut und hilft ihr dann dabei, Wasser und somit Feuchtigkeit zu speichern. Dr. Schultz betont jedoch den entscheidenden Knackpunkt: In Urin ist nur ein so kleiner Bestandteil an Urea vorhanden, dass du kaum Resultate sehen wirst. „Cremes haben eine Konzentration von etwa 10 bis 15 Prozent an Urea“, sagt er. „Im Urin sind es deutlich weniger als 5 Prozent.“