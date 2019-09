Diese Frau schminkt sich unter Wasser besser als die meisten im Bad

Ich bekomme morgens regelmäßig Wutausbrüche, wenn mein flüssiger Eyeliner nicht gleichmäßig wird. Und das, obwohl ich an einem gut ausgeleuchteten Platz sitze, meine Ellenbogen abstützen kann und perfekt Luft bekomme. Aber so ist das nun einmal im Leben, jeder hat ein anderes Talent. Dafür bin ich ein selbst ernanntes Swatch-Talent. Regelmäßig habe ich den ganzen Arm voll mit präzisen Farbtests von Lippenstiften, alle gleich dick, schön fürs Auge. Findest du nicht beeindruckend? Diese junge Dame hat eine ganz andere Gabe, die zwar genauso nutzlos ist, wie meine symmetrischen Testaktionen am Unterarm, dir aber den Mund offenstehen lassen wird: Sie schminkt sich unter Wasser. Rouge, Lippenstift, Augenbrauen und sogar Mascara inklusive Wimpernzange wird im Pool aufgetragen. Da bekommt der Ausdruck wasserfest eine ganz neue Bedeutung.