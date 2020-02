Die nächste große Veranstaltung steht an? Zeit, etwas tiefer in die Trickkiste zu greifen. Und trotzdem könntest du Rebeccas Look innerhalb weniger Minuten nachstylen, ohne dafür extra noch nach Hause oder in einen Salon zu düsen. Was du brauchst? Ein Statementpiece, wie zum Beispiel ein Lederhemd oder ein Satin Co-Ord Set aus Satin. Dazu haben wir für Rebeccas Look mit ordentlich Volumen in den Wimpern gearbeitet und in Sachen Nails nicht an Glamour gespart. Die Goldglitter Akzente der schwarzen KISS Gel Fantasy Nails im Style "Painted Veil" sind wahre Hingucker. Der satte Augenaufschlag der KISS Lash Couture Naked Drama Lashes im Style "Lacy" erlauben dem restlichen Make-up Zurückhaltung.