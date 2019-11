Wir holen uns den Beauty-Salon nach Hause

Dank der patentierten SuperHold Adhesive Technology der imPRESS Press-on Nails von KISS ist der Besuch im Nagelstudio überflüssig. So schonst du also nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch deine Nägel. In nur wenigen Minuten und drei Schritten ist deine Maniküre fertig. Einfach deine Nägel mit dem beiliegendem Pad reinigen, Folie von den imPRESS Nails abziehen, aufkleben und schon bist du ready to go. Schädliches UV-Licht und aggressive Lackentferner gehören ab sofort der Vergangenheit an. Das Beste? Die imPRESS Press-on Nails von KISS haben keine Trocknungszeit und halten bis zu sieben Tage auf deinen Nägeln und lassen sich entfernen, ohne den natürlichen Nagel zu schädigen! Du hast die Wahl zwischen sechs ready-to-wear Designs, die du nach Lust und Laune wechseln kannst. Jede Packung enthält 30 Nägel und sechs Akzentnägel – für noch mehr Kreativität auf deinen Nägeln. Aber halten die Nails, was sie versprechen? Wir haben die imPRESS Press-on Nails von KISS in zwei Alltagssituationen, in denen unser Nagellack uns schon oft im Stich gelassen hat, besonders unter die Lupe genommen.