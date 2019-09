Ihre Fashion-Initiative funktioniert so: Eine israelische Designerin entwirft die Kleider in ihrem Studio in Tel Aviv. Sie wählt Stoffe aus und schneidet das Material. Am Anschluss verzieren palästinensische Frauen im Westjordanland die Schnitte mit aufwendigen, traditionellen Stickmustern. Zurück in Tel Aviv nähen israelische Schneiderinnen die Kleider zusammen. Kaufen kann man die Kollektionen im Onlineshop oder in Pop-up-Stores in Tel Aviv und Jerusalem.