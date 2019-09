Gut für Haare & Geldbeutel: So kannst du dir teures Shampoo leisten

Lust, es einfach mal auszuprobieren? Dann kauf dir einfach eine Applikatorflasche (die gibt’s online schon sehr günstig), gib ein paar Tropfen Shampoo hinein sowie ein paar Teelöffel Wasser. Das perfekte Mischverhältnis von Shampoo zu Wasser hängt von deinen Haaren ab. Probiere es am Anfang einfach mit 50/50 und dann kannst du den Mix, wenn nötig, später noch mal abändern. Jetzt vorsichtig schwenken und nicht schütteln, denn sonst hast du eine Flasche voller Schaum, den du nicht rausbekommst. Jetzt geht’s ans Auftragen. „Trage die Mischung direkt an den Haarwurzeln auf. So landen die Inhaltsstoffe genau da, wo sie gebraucht werden und du verschwendest das Produkt nicht”, rät Durif. Massiere die Kopfhaut ein paar Minuten und dann benutze einen grob gezinkten Kamm oder eine Skelettbürste, um die Haare zu entfiltzen. Ausspülen, Conditioner in die Längen und Spitzen geben, noch mal ausspülen. Et voilà, tu es intelligente et jolie!