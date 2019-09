So langsam neigt sich die Sommerferienzeit dem Ende und wir alle müssen den Sand unter unseren Füßen wieder mit dreckigem Teer und Beton eintauschen. Im Prinzip reichen schon drei freie Tage am See aus, um in mir das Gefühl von „Niemals werde ich je zurück kehren” auszulösen. Nach zwei Wochen Portugal habe ich mich schon dermaßen mit meinem Strand-Ich arrangiert, dass mich alleine die Vorstellung, wieder Socken und Schuhe tragen zu müssen, in tiefem Selbstmitleid hat versinken lassen.