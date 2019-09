4 Tipps für weniger Prokrastination in der Prüfungsphase

Wir kennen es alle: Es stehen wöchentlich neue Prüfungen an, das nächste Projekt ist fällig und vor lauter To-Dos weiß man nicht mehr, wo einem der Kopf eigentlich steht. Aus Erschlagenheit passiert dann oft gar nichts. Stattdessen fängt man an, den Schreibtisch aufzuräumen, den Kleiderschrank auszumisten oder die Küche zu putzen. Das macht man so lange, bis es sowieso zu spät ist, sich noch mal an die Zusammenfassung der letzten Vorlesungen zu machen – also lässt man sich ein Bad ein und guckt eine bis sieben Folgen Stranger Things.