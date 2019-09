Mit diesen Tipps wird dein anstehender Urlaub wirklich erholsam

Endlich – für viele steht der lang ersehnte Jahresurlaub an. Nach all den hektischen Wochen steht den meisten von uns zu dieser Jahreszeit der Sinn nach schneller Entspannung. Am besten sofort. Am liebsten also direkt in den Flieger steigen und gleich mit der Landung soll der Urlaub dann auch Bitteschön beginnen – und zwar subito!