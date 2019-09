Was sind deine Ziele für 2019? Hast du dir was ganz Großes vorgenommen und willst endlich den Sprung in die Selbstständigkeit wagen? Mehr Sport machen? Einen Gang zurückschalten? Was es auch ist, wir haben den perfekten Terminkalender für dich, der dir dabei hilft, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und selbst wenn Neujahrsvorsätze so gar nicht dein Ding sind und du einfach nur einen Ort brauchst, an dem du Zahnarzttermine und Einkaufslisten analog abspeichern kannst, hält die folgende Slideshow bestimmt das Richtige bereit für dich.