Tattoos halten ein Leben lang & das ist der Grund dafür

Unsere Haut erneuert sich regelmäßig von selbst, und zwar ungefähr alle vier Wochen komplett. Kleinere Verletzungen, Wunden und Verbrennungen verblassen deshalb auch mit der Zeit. Tätowierungen allerdings verlieren kaum an Strahlkraft. Bisher konnten nicht einmal Wissenschaftler zuverlässig erklären, wieso sie über Jahrzehnte intakt bleiben. Jetzt scheint es allerdings einen Durchbruch in der Forschung zu geben. Immunologen der Aix Université in Marseille und des Pariser Instituts Curie haben herausgefunden, dass Makrophagen dafür verantwortlich sind, dass Tattoos nicht verblassen. Die Studie wurde gerade in der aktuellen Ausgabe des Journals of Experimental Medicine veröffentlicht.