Taschen aus Apfelleder sind der neue Eco-Trend aus Kanada

Wie bei vielen anderen Modelabels, entstand die Idee für Samara aus der Not heraus. Damals suchte die Designerin Salima Visram nach Handtaschen, die ethisch vertretbar, vegan, minimalistisch und handlich sind und im besten Fall sollte nicht der halbe Monatslohn dafür draufgehen müssen. Da so etwas einfach nicht zu finden war, machte sie sich kurzum selbst an die Arbeit – und so war die Samara-Tasche geboren.