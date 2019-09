Natürlich ist Harry nicht einfach in den nächsten Baumarkt spaziert und hat irgendeine x-beliebige Farbe gekauft! Stattdessen hat sich das Paar ganz bewusst für ein veganes Produkt entschieden. Eine anonyme Quelle – davon scheint es eine ganze Menge im Kreise der Royals zu geben – erzählte The Sun: „Statt für eine angesagte Marke wie Farrow and Ball in einem trendigen Farbton wie Wevet, Peignoir oder Pavilion Grey entschieden sie sich für eine Auro -Farbe von The Organic & Natural Paint Co.“ Richtig geschlussfolgert: Nicht jede Farbe ist vegan.