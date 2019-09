Höchste Zeit für eine Zeitreise mit der neuen It-Bag der Stunde. Wohin? Vollkommen schnuppe: Der Weg ist das Ziel!



1. Mein letzter Besuch in Barcelona liegt Lichtjahre zurück. Damals war ich eine junge Mutter, und fand, während ich mit meinem damaligen Mann auf dem Dach der Sagrada Familia stand, eine Windel in meiner Handtasche. Was ziemlich unpassend war, weil das Kind ausnahmsweise, und sehr bewusst, daheim gelassen wurde - wir wollten die Sau rauslassen. Die Sühnekirche der heiligen Familie des katalanischen Architekten Antoni Gaudi ist wunderschön, Weltkulturerbe und immer noch unvollendet. Aber sind wir das nicht alle?



2. Die Barcelona Bag von Loewe ist hellblau, nein, das trifft es nicht. Sie hat nämlich so rein gar nichts von einem Babystrampler. Bezeichnen wir jenen perfekten Ton also lieber als Taubenblau. Jetzt bloß nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und denken: Das ist aber eine komplizierte Farbe.



3. Das Wunderbare an einem Accessoire ist doch, dass es im günstigsten Fall das Beste eines Outfits zum Vorschein bringt. Das wünscht man sich ja von jeder Beziehung: Eine harmonische Verbindung, die bereichert. Die etwas hinzutut, anstatt einem das Blut auszusaugen. Was ich sagen will: Eine farbige Tasche ist wie Paartherapie für den Look. Man kann alles dazu tragen, weil der ganze Rest ohne Ehrgeiz in neuem Glanz erscheint. Selbst ein schwerer, schwarzer Wintermantel, den man seit dreizehn Saisons schleppt, wird durch das junge taubenblaue Ding einen zweiten Frühling erleben.