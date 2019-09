Wenn Supreme in einigen Monaten also eine neue Capsule Collection launcht, vielleicht dieses mal mit einem (einem!) Bild von sagen wir, Steve Jobs und einem Apfel, werden wieder alle darüber schreiben, es werden alle kaufen und ihre Bilder auf Instagram hochladen, um zu zeigen, dass sie es besitzen. Und irgendwo in New York sitzt jemand und badet in seinem Geld und lacht sich kaputt.