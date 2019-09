Sunshine Eyes sind der einzige Look, den du diesen Sommer ausprobieren solltest

Der Trend funktioniert sowohl mit pudrigen als auch cremigen Texturen, wenn sie schimmernd und nicht zu subtil sind. Wir haben den Look schon bei Lily Collins gesichtet und sogar an Pat McGraths Musen. Marken wie Too Faced haben auch nicht aufgehört uns mit neuen Ankündigungen zu reizen. Wir sind also sowas von bereit für Sunshine Eyes.