Besonders in ihrem Kiez an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain trifft sie immer wieder auf ältere Persönlichkeiten, die gerade im Begriff sind die Straße zu überqueren oder einfach nur spazieren gehen, denn der ehemalige Boulevard gilt als Rentner-Hochburg. In diesen Momenten drückt Wilkosz ab, mal frontal, mal von Seite oder hinten. Schnelle und authentische Schnappschüsse machen gute Streetstyle-Fotografie aus. Ältere Menschen zu fotografieren, ist für die Fotografin ein ganz besonderes Herzensprojekt. Rentner unterscheiden sich vom Stil jüngerer Generationen zwar wesentlich, das bedeutet aber nicht, dass sie weniger modische oder kreative Looks hervorbringen.